Анастасия Коваленко: таллиннский магазин LIPO – липовая или социальная помощь?

За четыре года своего существования магазин, который содержится на деньги налогоплательщиков (то есть самих же покупателей магазина), приносил лишь убытки. К сегодняшнему дню убытки составили свыше 600 000 евро. Кто же их покрывает?

Отдельных средств для LiPo в бюджете не предусмотрено – магазин идет в одной статье расходов вместе с таллиннскими рынками. Но что на самом деле это значит? А то, что убытки LiPo будут покрыты, как и раньше, за счет базаров. А ведь прибыль базаров, которые также содержатся на деньги горожан, могла бы быть инвестирована, например, в ремонт детских садиков или же в развитие самих базаров.

Ни рыбы, ни мяса

Оправдывая убытки, мэр утверждает, что LiPo – это социальный проект, а не бизнес. Увы, но магазин не оправдывает себя даже как социальная помощь. Во-первых, продуктовая корзина в LiPo не самая дешевая в городе. Столько же денег люди оставят, например, в Grossi. Во-вторых, с каждым годом покупателей становится все меньше: а) за те же деньги можно отовариться и в другом месте, б) выбор товаров очень ограничен – полноценную корзину здесь не собрать и в) в Ласнамяэ конкуренцию LiPo составляет большое количество местных магазинов. Так если нет ни экономической, ни социальной выгоды, зачем власти так держатся за этот магазин? Ведь если есть искреннее желание помочь нуждающимся, то почему бы не передать этот проект Продуктовому банку, который знает, как обеспечить полноценной продуктовой корзиной и вещами первой необходимости, например, многодетные и малообеспеченные семьи?

Муниципальная утопия

Город должен заниматься своими городскими делами, а не лезть на поле частного сектора и пытаться составить там конкуренцию. Город должен способствовать развитию бизнеса, создавая ему благоприятную среду. Чем больше частных игроков на рынке, тем лучше для потребителя – ведь каждый из магазинов будет бороться за покупателя, предлагая, например, различные бонусы и скидки.

Вообще вся эта история – лишь одна глава из «таллиннской утопии». Городские власти годами строили параллельную реальность, город-государство: муниципальную полицию, муниципальное телевидение и даже банк! Удивительно, что правящие в Таллинне центристы еще не открыли городскую пекарню или молочный комбинат! Все эти проекты – не экономические, не социальные, а политические. И на них тратятся непропорционально крупные суммы из карманов налогоплательщиков. Для наглядности приведу один пример. По правилам ЕС, государство может выделять компаниям до 200 000 евро в течение трех лет в качестве малозначительной помощи. У нас же город (подчеркиваю: город!) превысил 400 000 евро на дотирование одного магазина.

Если бы у нас были бы все дороги и детские сады в порядке, еще можно было бы задумываться о каких-то фантасмагорических проектах, вроде муниципального магазина и банка. Но как известно, Таллинн никогда не будет достроен.