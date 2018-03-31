суббота, 31 марта 2018 г.
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Финляндия не ограничит въезд дизельных автомобилей в центры крупных городов

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Дизельная Honda CV-V. Иллюстративное фото.

ФОТО: Whatcar?

Автомобили не дизельном моторе и дальше смогут ездить по центрам финских городов безо всяких ограничений. Вопрос о запрете въезда дизельных машин в центральную часть городов возник после того, как в Евросоюзе были введены предельно допустимые нормы выброса выхлопных газов, передает Yle.

В Швеции и Германии власти собираются полностью запретить работающим на дизеле автомобилям въезд в центральную часть крупных городов.

Так, во некоторых городах Германии уже много лет ограничен въезд в центральные районы машинам, превышающим безопасные для экологии нормы. В той же Германии и Швеции планируют полный запрет на въезд таких автомобилей. В Финляндии пока таких планов нет: воздух здесь в основном загрязняют старые автобусы, шипованные колеса и уличная пыль.

Продажи новых дизельных автомобилей в Финляндии сократились, однако игроки автомобильного рынка верят, что спрос на подержанные машины с дизельным двигателем сохранится.

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