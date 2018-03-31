Финляндия не ограничит въезд дизельных автомобилей в центры крупных городов

Так, во некоторых городах Германии уже много лет ограничен въезд в центральные районы машинам, превышающим безопасные для экологии нормы. В той же Германии и Швеции планируют полный запрет на въезд таких автомобилей. В Финляндии пока таких планов нет: воздух здесь в основном загрязняют старые автобусы, шипованные колеса и уличная пыль.