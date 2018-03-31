Финляндия не ограничит въезд дизельных автомобилей в центры крупных городов

Автомобили не дизельном моторе и дальше смогут ездить по центрам финских городов безо всяких ограничений. Вопрос о запрете въезда дизельных машин в центральную часть городов возник после того, как в Евросоюзе были введены предельно допустимые нормы выброса выхлопных газов, передает Yle.
В Швеции и Германии власти собираются полностью запретить работающим на дизеле автомобилям въезд в центральную часть крупных городов.
Так, во некоторых городах Германии уже много лет ограничен въезд в центральные районы машинам, превышающим безопасные для экологии нормы. В той же Германии и Швеции планируют полный запрет на въезд таких автомобилей. В Финляндии пока таких планов нет: воздух здесь в основном загрязняют старые автобусы, шипованные колеса и уличная пыль.
Продажи новых дизельных автомобилей в Финляндии сократились, однако игроки автомобильного рынка верят, что спрос на подержанные машины с дизельным двигателем сохранится.