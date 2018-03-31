На крупных новостных сайтах обнаружен вредоносный код, который крадет деньги со счетов

Как отмечается в сообщении, обнаружить вирус на главных страницах неназванных новостных сайтов удалось благодаря системе поведенческого анализа, в основе которой лежит технология машинного обучения. Когда пользователь заходил на сайт, встроенный скрипт перенаправлял его на серверы хакеров и при помощи эксплойта для браузера Internet Explorer, известного под названием VBScript Godmode, на компьютер жертвы попадал вирус.

"Основным модулем, т. е. полезной нагрузкой, является печально известный банковский троянец Buhtrap, первые версии которого появились еще в 2014 году. В связке с подгружаемыми модулями зловред дает атакующим полный контроль над зараженной системой. Конечной целью злоумышленников, стоящих за Buhtrap, является кража денег со счетов юридических лиц, поэтому их целью являются компьютеры финансовых работников различных организаций", - говорится в сообщении компании.