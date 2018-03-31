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Глава МОК поблагодарил Ким Чен Ына

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Ким Чен Ын.

ФОТО: KCNA/Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах провели «в теплой и дружественной атмосфере» встречу, в ходе которой стороны обсудили участие спортсменов КНДР в Олимпийских играх и дальнейшее сотрудничество северокорейского олимпийского комитета и МОК. Об этом в субботу, 31 марта, передает Lenta.ru со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Президент МОК заявил, что прибыл в Пхеньян, чтобы выразить сердечную благодарность Ким Чен Ыну за его вклад в успешное проведение XXIII зимних Олимпийских игр», — говорится в сообщении.

В свою очередь, Ким Чен Ын «выразил искреннюю благодарность за сотрудничество МОК и КНДР, невзирая ни на какие предварительные условия или политическую обстановку».

Северокорейский лидер пригласил Томаса Баха посещать КНДР «в качестве друга».

В пятницу делегация Международного олимпийского комитета во главе с Бахом также провела встречу с председателем Олимпийского комитета КНДР, северокорейским министром спорта Ким Ир Гуком.

Зимние Олимпийские игры проходили с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхенчхане. Спортсмены из Южной Кореи и КНДР участвовали в соревновании в составе общей сборной.

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