Глава МОК поблагодарил Ким Чен Ына

«Президент МОК заявил, что прибыл в Пхеньян, чтобы выразить сердечную благодарность Ким Чен Ыну за его вклад в успешное проведение XXIII зимних Олимпийских игр», — говорится в сообщении.

В свою очередь, Ким Чен Ын «выразил искреннюю благодарность за сотрудничество МОК и КНДР, невзирая ни на какие предварительные условия или политическую обстановку».

Северокорейский лидер пригласил Томаса Баха посещать КНДР «в качестве друга».

В пятницу делегация Международного олимпийского комитета во главе с Бахом также провела встречу с председателем Олимпийского комитета КНДР, северокорейским министром спорта Ким Ир Гуком.