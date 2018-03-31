Пожар в пярнуском отеле: случайный прохожий вынес из огня женщину

Сообщение о пожаре поступило вчера в 19.23. Когда спасатели прибыли на место, молодой человек по имени Танель вытащил из комнаты спящую женщину и потушил горящее одеяло, передает Pärnu Postimees.

Танель рассказал, что зашел на первый этаж отеля, чтобы выпить кофе, но вдруг сработала пожарная сигнализация. «Одна девушка спустилась со второго этажа и сказала, что в здание чувствуется запах дыма, - вспоминает Танель. - Пошел наверх и принюхивался. У двери одной комнаты на третьем этаже был сильный запах дыма и было ясно, что там что-то произошло».

Проживающий рядом человек знал код от двери, поскольку там жила его знакомая, и Танель смог попасть в комнату.

«Жуткое облако дыма ударило в лицо, - рассказывает Танель. - Увидел, что справа от меня пламя охватило одеяло. Слева увидел женщину, которая спала на кровати. Вместе с ее соседом по комнатам вытащили ее оттуда».

После этого Танель вернулся в комнату, завернул пылающее одеяло в простынь и бросил под душ. Спаситель признался, что не думал, как ему вести себя в задымленной комнате и что он сам может пострадать. «Просто нет времени думать об этом, действовал на автомате», - говорит он.

Спасатель Пярнуской команды Мярт Хиндреус сказал, что молодой человек спас жизнь женщину: «Он действовал очень смело и решительно. Комната была заполнена густым дымом. Через несколько минут пламя могло начать распространятся наверх».

Спасатели проверили место пожара и проветрили помещения отеля.