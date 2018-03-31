Картина дня: эксклюзивный материал по делу о помилованном убийце, плохие новости для превышающих скорость водителей и многообещающий прогноз погоды

Александр Жегулов: Николаев написал чистосердечное признание, когда находился в Раквереском арестном доме

На этой неделе в Эстонии, впервые с момента восстановления независимости глава государства подписала указ о помиловании человека, отбывавшего пожизненный срок заключения. Этим человеком стал Анатолий Николаев, который был наказан за убийство четырех человек. Читайте далее...

Галерея: пьяный водитель на скорости влетел в фонарный столб, но отделался лишь легким испугом

За сутки полиция задержала 12 нетрезвых водителей, один из которых спровоцировал аварию. Читайте далее...

Жители Хийумаа требуют отставки министра Кадри Симсон

Жители Хийумаа считают, что поскольку министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон не смогла обеспечить бесперебойное паромное сообщение с островом, она должна уйти в отставку. Читайте далее...

Фото: в Эстонии замечена необычная машина. А вы знаете, что это за марка?

В среду перед одной из ремонтных мастерских в Валга можно было увидеть автомобиль, который редко можно встретить в Эстонии. Спереди машина выглядит как Toyota Land Cruiser, а сзади - как BMW X5, хотя на самом деле это нечто более экзотическое, пишет Lõuna-Eesti Postimees. Читайте далее...

В Таллинне снизились цены на топливо

В Таллинне и Вильнюсе на минувшей рабочей неделе цены на горючее немного снизились, а в Риге повысились, свидетельствуют данные агентства BNS. Читайте далее...

Названо имя чиновника, который разрешил эксплуатацию «Зимней вишни» без особых проверок

Заместитель главы администрации Кемерово Владимир Зуб в 2013 году дал разрешение на ввод в эксплуатацию здания торгового центра ТЦ "Зимняя вишня", где в пожаре 25 марта погибли 64 человека. Читайте далее...

Владелец ПБК потребовал от Свободной партии заменить существующие плакаты новыми

Возмущенная кампанией Свободной партии медиагруппа Baltijas Mediju Alianse, в которую входит ПБК, требует убрать плакаты и заменить их новыми, которые полностью опровергнут основную суть кампании. По мнению медиагруппы, расходы должна будет взять на себя Свободная партия. Читайте далее...

Водителей ждут штрафы: новые камеры измерения скорости зафиксировали почти 200 нарушений

В последние дни февраля в волости Ляэнеранна на 42-м и 43-м км шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту в деревне Хялвасти были установлены камеры измерения скорости. За месяц они зафиксировали почти 200 нарушений. Читайте далее...

«Жалкие дворняжки и прислужники США»: Кадыров отреагировал на санкции Эстонии

Глава Чечни Рамзан Кадыров, которому власти Эстонии запретили въезд в страну, заявил, что "лживое угодничество опаснее и страшнее открытой ненависти", и подчеркнул, что своим поведением правительства европейских стран унижают свои народы. Читайте далее...

Синоптики: в середине следующей недели в Эстонии резко потеплеет

После ветреного начала недели в среду на юго-востоке Эстонии ожидается до 11 градусов тепла. Читайте далее...

Галерея и видео: в Мустамяэ загорелся балкон многоквартирного дома