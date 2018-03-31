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Испанский футболист выпал с третьего этажа отеля

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ФОТО: JOSEP LAGO/AFP

Футболист Пелайо Ново Гарсия, выступающий за клуб второго по силе дивизиона чемпионата Испании "Альбасете", получил серьезные травмы после падения с третьего этажа в отеле, передает Newsru.

Инцидент произошел в субботу утром в одной из гостиниц города Уэска, где остановились футболисты "Альбасете", прибывшие на матч 33-го тура Сегунды с местной командой. Подробности случившегося не разглашаются.

Согласно официальному сайту "Альбасете", 27-летний полузащитник был доставлен в больницу соседнего города Сарагосы и находится в стабильном состоянии.

Матч между "Уэской" и "Альбасете", который был запланирован на вечер субботы, перенесен. "Уэска" (58) занимает в турнирной таблице первое место, хотя в последних шести матчах не знает побед. "Альбасете" (44) располагается на 13 строчке.

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