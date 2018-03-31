Испанский футболист выпал с третьего этажа отеля

Футболист Пелайо Ново Гарсия, выступающий за клуб второго по силе дивизиона чемпионата Испании "Альбасете", получил серьезные травмы после падения с третьего этажа в отеле, передает Newsru.
Инцидент произошел в субботу утром в одной из гостиниц города Уэска, где остановились футболисты "Альбасете", прибывшие на матч 33-го тура Сегунды с местной командой. Подробности случившегося не разглашаются.
Согласно официальному сайту "Альбасете", 27-летний полузащитник был доставлен в больницу соседнего города Сарагосы и находится в стабильном состоянии.
Матч между "Уэской" и "Альбасете", который был запланирован на вечер субботы, перенесен. "Уэска" (58) занимает в турнирной таблице первое место, хотя в последних шести матчах не знает побед. "Альбасете" (44) располагается на 13 строчке.