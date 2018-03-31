Испанский футболист выпал с третьего этажа отеля

Инцидент произошел в субботу утром в одной из гостиниц города Уэска, где остановились футболисты "Альбасете", прибывшие на матч 33-го тура Сегунды с местной командой. Подробности случившегося не разглашаются.

Согласно официальному сайту "Альбасете", 27-летний полузащитник был доставлен в больницу соседнего города Сарагосы и находится в стабильном состоянии.