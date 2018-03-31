суббота, 31 марта 2018 г.
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Фото: полтысячи человек проводили Стивена Хокинга в последний путь

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Сегодня в церкви английского Кембриджа прошла церемония прощания со знаменитым ученым Стивеном Хокингом. Проводить физика-теоретика в последний путь пришли полтысячи людей: поклонники, коллеги, друзья и родные.

Несмотря на то, что Хокинг был атеистом, его родные предпочли провести традиционную церковную церемонию. По мнению родственников профессора, это дает большему количеству людей возможность проститься с ученым.

Примечательно, что одним из первых на церемонию прибыл актер Эдди Редмэйн, сыгравший Хокинга в биографическом фильме «Теория всего», и его коллеги.

Хокинг мирно ушел из жизни у себя дома 14 марта 2018 года от осложнений, вызванных своим недугом. В последние минуты у профессора функционировала лишь мышца щеки.

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