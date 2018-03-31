Фото: полтысячи человек проводили Стивена Хокинга в последний путь

Несмотря на то, что Хокинг был атеистом, его родные предпочли провести традиционную церковную церемонию. По мнению родственников профессора, это дает большему количеству людей возможность проститься с ученым.

Примечательно, что одним из первых на церемонию прибыл актер Эдди Редмэйн, сыгравший Хокинга в биографическом фильме «Теория всего», и его коллеги.