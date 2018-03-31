Главный архитектор Нарвы: культурная столица — это не пряник за заслуги, а мотивация для движения вперед

"Культурная столица - это не пряник за заслуги. Это мотивация для движения вперед", - сказал главный архитектор Нарвы Иван Сергеев.

"Даже если не станем культурной столицей, заявим о себе на всю Европу, а это очень важно", - сказала заместитель председателя горсобрания Нарвы Лариса Оленина.