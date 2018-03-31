суббота, 31 марта 2018 г.
"Первыми, кого советская система репрессировала, были эстонские русские" Имби Паю
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Главный архитектор Нарвы: культурная столица — это не пряник за заслуги, а мотивация для движения вперед

Главный архитектор Нарвы: культурная столица — это не пряник за заслуги, а мотивация для движения вперед

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Нарва. Иллюстративное фото.

ФОТО: egorov.livejournal.com

В Нарвской центральной библиотеке более 50 человек обсудили 31 марта на мероприятии Bazar перспективы для приграничного города получить титул культурной столицы Европы в 2024 году, передает Rus.Err.

"Культурная столица - это не пряник за заслуги. Это мотивация для движения вперед", - сказал главный архитектор Нарвы Иван Сергеев.

"Даже если не станем культурной столицей, заявим о себе на всю Европу, а это очень важно", - сказала заместитель председателя горсобрания Нарвы Лариса Оленина.

Научный сотрудник Нарвского музея Ярославна Назарова отметила, что иностранных туристов интересует тема границы и серых паспортов, совместное проживание русских и эстонцев.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ