Главный архитектор Нарвы: культурная столица — это не пряник за заслуги, а мотивация для движения вперед
31 марта 2018 г., 18:41
В Нарвской центральной библиотеке более 50 человек обсудили 31 марта на мероприятии Bazar перспективы для приграничного города получить титул культурной столицы Европы в 2024 году, передает Rus.Err.
"Культурная столица - это не пряник за заслуги. Это мотивация для движения вперед", - сказал главный архитектор Нарвы Иван Сергеев.
"Даже если не станем культурной столицей, заявим о себе на всю Европу, а это очень важно", - сказала заместитель председателя горсобрания Нарвы Лариса Оленина.
Научный сотрудник Нарвского музея Ярославна Назарова отметила, что иностранных туристов интересует тема границы и серых паспортов, совместное проживание русских и эстонцев.