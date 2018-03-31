Немецкая полиция насчитала в стране сотни исламистов

По информации ведомства, примерно половина из них находится непосредственно на территории страны. Около 153 содержатся под арестом. При этом многие выехали в зоны боевых действий за пределами ФРГ, где присоединились к борьбе на стороне "Исламского государства" и других террористических организаций. С начала боев в Сирии в 2012 году этот показатель превысил 980 человек, передает Deutsche Welle.