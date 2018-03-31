Суд арестовал фотографа, снимавшего митинг после пожара в Кемерове

По его словам, полицейские в протоколах указали, что он пытался сломать ограждения и ругался матом. На него составили протоколы по двум статьям: 19.3 КоАП (неповиновение распоряжению представителя власти) и 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Задержали его утром в субботу по дороге на работу, передает Newsru.com.

Балашов рассказал, что с утра 27 марта площадь Советов была перекрыта, по периметру стояли полицейские. Там находится здание областной администрации, примерно во время массовой акции губернатор Тулеев был на совещании с участием президента Владимира Путина.

Во время митинга Балашов, по его словам, подошел к полицейскому, спросил, зачем нужны ограждения, и попросил его представиться. Впоследствии толпа прорвалась на площадь, но фотограф говорит, что он в этом не участвовал.