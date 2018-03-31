Суд арестовал фотографа, снимавшего митинг после пожара в Кемерове

Центральный районный суд Кемерово арестовал на пять суток фотографа и волонтера штаба Алексея Навального Александра Балашова, который пришел 27 марта на митинг из-за пожара в торговом центре "Зимняя вишня". Сам Балашов об этом сообщил "Медиазоне".
По его словам, полицейские в протоколах указали, что он пытался сломать ограждения и ругался матом. На него составили протоколы по двум статьям: 19.3 КоАП (неповиновение распоряжению представителя власти) и 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Задержали его утром в субботу по дороге на работу, передает Newsru.com.
Балашов рассказал, что с утра 27 марта площадь Советов была перекрыта, по периметру стояли полицейские. Там находится здание областной администрации, примерно во время массовой акции губернатор Тулеев был на совещании с участием президента Владимира Путина.
Во время митинга Балашов, по его словам, подошел к полицейскому, спросил, зачем нужны ограждения, и попросил его представиться. Впоследствии толпа прорвалась на площадь, но фотограф говорит, что он в этом не участвовал.
Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта, погибли 64 человека. Через два дня сотни горожан вышли на площадь Советов, среди заявленных требований была отставка Амана Тулеева, возглавляющего регион 20 лет. Губернатор заявил, что на площадь вышли "вообще не родственники погибших, это те, кто постоянно бузотерит". Среди выступавших на митинге был Игорь Востриков - кемеровчанин, потерявший в пожаре жену, троих детей и сестру.