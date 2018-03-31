Все новые автомобили в ЕС теперь будут оснащены системой eCall

"Довольно часто мы можем прочитать в газетах, например, о том, что с утра прохожие нашли вылетевший с дороги автомобиль, а в нем погибших людей. В таких обстоятельствах eCall могла бы помогать очень хорошо и очень много", - сказала руководитель службы сотрудничества и планирования Центра тревоги Кайли Тамм.