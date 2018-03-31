суббота, 31 марта 2018 г.
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Все новые автомобили в ЕС теперь будут оснащены системой eCall

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Система eCall. Иллюстративное фото.

ФОТО: Info-Auto

Все новые модели автомобилей в странах ЕС отныне в обязательном порядке будут оснащаться автоматической системой оповещения eCall, которые будут сами связываться с экстренными службами в случае серьезных ДТП, передает Rus.Err со ссылкой на "Актуальную камеру".

По оценке Европейской комиссии, новая система будет ежегодно спасать 2500 жизней.

"Довольно часто мы можем прочитать в газетах, например, о том, что с утра прохожие нашли вылетевший с дороги автомобиль, а в нем погибших людей. В таких обстоятельствах eCall могла бы помогать очень хорошо и очень много", - сказала руководитель службы сотрудничества и планирования Центра тревоги Кайли Тамм.

"Вопрос в том, кто будет устанавливать все эти сенсоры и датчики, ведь они должны также соответствовать стандартам, и человек должен быть уверен в том, что все будет работать в его машине", - пояснил глава спасательного отдела Центра инфотехнологий и развития МВД Эстонии Айво Рийзенберг.

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