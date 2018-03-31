Дипломаты предупредили отправляющихся в Великобританию россиян о русофобии и риске провокаций

"Рекомендуем гражданам заблаговременно прибывать в пункты въезда/выезда с учетом возможных дополнительных проверок, а также задержек рейсов; при следовании транзитом - предусматривать более длительный запас времени на "стыковку". Призываем внимательно следить за личными вещами и багажом во избежание провокаций с подбросом посторонних предметов", - говорится в опубликованном на сайте дипмиссии предупреждении для российских граждан.

Рекомендуется также внимательно изучить таможенные и пограничные правила, касающиеся пересечения границы, чтобы исключить придирки или формальные претензии со стороны местных властей.

"С учетом искусственно насаждаемой властями в британском обществе русофобии, необходимо избегать конфликтных ситуаций с местным населением", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в дипмиссии подчеркнули: "Во избежание двоякого толкования и предъявления ложных обвинений, считаем целесообразным, где это допустимо, фиксировать любые спорные ситуации, необоснованные опросы и беседы на доступные вам устройства видео- и аудиозаписи".

Посольство также рекомендовало россиянам взвесить необходимость отправки детей на учебу или на языковые курсы в Великобританию.

"Судя по заявлениям британских политиков, нельзя исключать распространения на детей российских граждан непредсказуемых негативных последствий развернутой властями Соединенного Королевства, в том числе через местные СМИ, кампании по очернению России и россиян", - отмечается в сообщении.

В дипмиссии подчеркнули, что "речь фактически идет о призывах к дискриминационному подходу в отношении учебы российских детей в местных школах".

Отношения между Россией и Великобританией резко ухудшились в начале марта после отравления нервно-паралитическим веществом в городе Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Ответственность за произошедшее власти Соединенного Королевства возложили на Москву, утверждая, что отравляющее вещество под названием "Новичок" было разработано в России. В связи с этим из Великобритании были высланы 23 российских дипломата.