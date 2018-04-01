Молодая женщина, найденная без сознания у дороги, умерла в больнице

В 20.47 на 132-м км шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре в деревне Рео посередине дороги стоял автомобиль Ford Mondeo, за рулем которого был пьяный 46-летний мужчина. Он сказал полицейским, что рядом с ним сидела 28-летняя женщина, которая во время поездки по неизвестной причине выпрыгнула из машины. В 400 метрах от машины в траве полицейские нашли женщину без сознания.