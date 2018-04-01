воскресенье, 1 апреля 2018 г.
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  • Молодая женщина, найденная без сознания у дороги, умерла в больнице

Молодая женщина, найденная без сознания у дороги, умерла в больнице Добавлены фото с места происшествия!

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Вчера вечером на Сааремаа возле шоссейной дороги была найдена в бессознательном состоянии женщина, которая скончалась в больнице, передает Postimees.

В 20.47 на 132-м км шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре в деревне Рео посередине дороги стоял автомобиль Ford Mondeo, за рулем которого был пьяный 46-летний мужчина. Он сказал полицейским, что рядом с ним сидела 28-летняя женщина, которая во время поездки по неизвестной причине выпрыгнула из машины. В 400 метрах от машины в траве полицейские нашли женщину без сознания.

Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу, где она позже скончалась от полученных травм.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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