«Невыносимый моральный груз»: губернатор Кемеровской области подал в отставку

"Все мы проживаем страшную трагедию, которая произошла в Кемерово 25 марта. Мы потеряли 64 человека, большинство из них дети, наши дети. Каждый из нас пропустил это через свое сердце, весь этот ужас, горе этой катастрофы. Вместе с нами скорбит вся Россия и весь мир. Уважаемые кузбассовцы, я делал все, что мог. Встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы по оказанию помощи. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования. Но надо же жить, дальше жить, чтобы хранить память о тех, кого мы потеряли", - заявил Тулеев. Губернатор также перечислил семьям погибших свой однодневный заработок, если основываться на декларации 2016 года это 5724 рубля.

Также Тулеев заявил, обращаясь к жителям области: "Дорогие земляки, мы вместе с вами прошли большой, очень большой жизненный путь - от Кузбасса бастующего, сидящего на рельсах, стучащего касками, до Кузбасса, созидающего и опоры нашего государства. И все это сделали вы, вы. И я безмерно благодарен. Совершенно честно, как перед иконой, могу вам сказать, что в своей работе я всегда руководствовался интересами нашей страны, России и нашей области".

На встрече с инициативной группой в Кемерово, которая происходила в холле местного морга после пожара, президент Владимир Путин в ответ на вопрос о возможной отставке Тулеева призвал не спешить "прямо сейчас назначать виновных" в произошедшем. Тогда же РБК со ссылкой на близкие к администрации президента источники сообщало, что в Кремле решили не проводить показательную отставку Тулеева после трагедии.

После пожара в Кемерово Тулеев возмутил своим поведением многих россиян. Прежде всего тем, что не появился на месте трагедии и не вышел к собравшимся 27 марта на стихийный митинг кемеровчанам, требовавшим его отставки и правды о числе погибших. Кроме того, митинговавших родственников погибших Тулеев назвал "бузотерами", "раскачивающими ситуацию", а за трагедию извинился только перед президентом РФ Владимиром Путиным.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта. По официальным данным, жертвами этого ЧП стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Амана Тулеева с поста губернатора Кемеровской области, который он занимал более 20 лет. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен замглавы региона Сергея Цивилева, сообщает "Интерфакс".