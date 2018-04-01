В Эстонии выросли пенсии

Индексация пенсий касается 375 649 пенсионеров. На эти цели государство выделило в этом году 97,6 миллиона евро. Согласно изменениям, сумма народной пенсии с апреля составляет 189,31 евро. Базовая часть пенсии повысится до 175 евро, а ценность каждого года трудового стажа - до 6,161 евро. Таким образом пенсионер с 15-летним рабочим стажем, будет получать почти 268 евро вместо 248 евро. Самую же большую прибавку получат те, кто проработал 44 года. Их ежемесячный доход вместо прежних 415 евро составит 446,52 евро.