Канцлер Минобороны Эстонии: не стоит чрезмерно беспокоиться в связи с ракетными учениями России

На предстоящую неделю со среды по пятницу Россия запланировала проведение ракетных учений в Балтийском море, одна из зон этих учений впервые за последние два десятка лет расположена очень близко к Латвии.

"Само по себе это не вызывает озабоченности. Разумеется, мы очень внимательно следим за всеми учениями, которые проходят на суше, на море и в воздухе", - сказал Всевиов.

"Но на самом деле, это так близко к границам НАТО, что не припоминается, чтобы в на Балтике такие учения проводились", - сказал Всевиов.