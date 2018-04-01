воскресенье, 1 апреля 2018 г.
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Канцлер Минобороны Эстонии: не стоит чрезмерно беспокоиться в связи с ракетными учениями России

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Российский ракетный комплекс "Бук"

ФОТО: MARCO BELLO/REUTERS/Scanpix

Канцлер министерства обороны Эстонии Йонатан Всевиов в субботу сказал передаче "Aктуальная камера", что не стоит чрезмерно беспокоиться в связи с российскими ракетными учениями.

На предстоящую неделю со среды по пятницу Россия запланировала проведение ракетных учений в Балтийском море, одна из зон этих учений впервые за последние два десятка лет расположена очень близко к Латвии.

"Само по себе это не вызывает озабоченности. Разумеется, мы очень внимательно следим за всеми учениями, которые проходят на суше, на море и в воздухе", - сказал Всевиов.

"Но на самом деле, это так близко к границам НАТО, что не припоминается, чтобы в на Балтике такие учения проводились", - сказал Всевиов.

Российский Главный центр единой системы организации воздушного движения информировал Латвию, что российские морские силы будут проводить тренировочные запуски ракет с 4 по 6 апреля с 6 часов утра до 6 часов вечера. Россия попросила Латвию частично закрыть свое воздушное пространство на высоту до 18 км в радиусе 40 км от побережья Латвии, сообщило министерство.

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