Канцлер Минобороны Эстонии: не стоит чрезмерно беспокоиться в связи с ракетными учениями России

Канцлер министерства обороны Эстонии Йонатан Всевиов в субботу сказал передаче "Aктуальная камера", что не стоит чрезмерно беспокоиться в связи с российскими ракетными учениями.
На предстоящую неделю со среды по пятницу Россия запланировала проведение ракетных учений в Балтийском море, одна из зон этих учений впервые за последние два десятка лет расположена очень близко к Латвии.
"Само по себе это не вызывает озабоченности. Разумеется, мы очень внимательно следим за всеми учениями, которые проходят на суше, на море и в воздухе", - сказал Всевиов.
"Но на самом деле, это так близко к границам НАТО, что не припоминается, чтобы в на Балтике такие учения проводились", - сказал Всевиов.
Российский Главный центр единой системы организации воздушного движения информировал Латвию, что российские морские силы будут проводить тренировочные запуски ракет с 4 по 6 апреля с 6 часов утра до 6 часов вечера. Россия попросила Латвию частично закрыть свое воздушное пространство на высоту до 18 км в радиусе 40 км от побережья Латвии, сообщило министерство.