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  • Ночью огонь уничтожил два припаркованных автомобиля

Ночью огонь уничтожил два припаркованных автомобиля

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Сгоревший BMW. Фото иллюстративное

ФОТО: Jürgen Puistaja

Сегодня ночью в 1.57 спасателям поступил вызов в Ярвамаа, где, по словам звонившего, горело бывшее волостное здание Амбла.

На месте выяснилось, что огонь охватил пристройку возле бывшего волостного здания.

Дежурный пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра сообщил, что в пристройке была сауна, сарай для дров и подсобные помещения, передает Järva Teataja. Огонь уничтожил сауну, сарай для дров и два автомобиля. 

Работы по тушению были завершены в 4.03.

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