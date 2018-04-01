Ночью огонь уничтожил два припаркованных автомобиля
1 апреля 2018 г., 10:32
Сегодня ночью в 1.57 спасателям поступил вызов в Ярвамаа, где, по словам звонившего, горело бывшее волостное здание Амбла.
На месте выяснилось, что огонь охватил пристройку возле бывшего волостного здания.
Дежурный пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра сообщил, что в пристройке была сауна, сарай для дров и подсобные помещения, передает Järva Teataja. Огонь уничтожил сауну, сарай для дров и два автомобиля.
Работы по тушению были завершены в 4.03.