Coca-Cola выпустит газировку со вкусом активированного угля

«Они не только будут обладать прекрасным вкусом и при этом не содержать сахар, но и станут идеальным атрибутом любого фото в социальных сетях, лайки так и польются», — отмечает Coca-Cola в своем заявлении.

Газировки «Авокадо» описываются как «вкусные и питательные», линейка «Уголь» обещает очистить и обновить организм, напитки со вкусом закваски удивят покупателей кислинкой. Производители изначально рассматривали вкусы вишни, ванили и лимона, но решили остановить свой выбор на более экстремальных вариантах.

Как отмечает издание, серия Zero Sugar была запущена более 10 лет назад и приобрела огромную популярность наряду с Diet и Coca-Cola Life — на них приходится 43 процента всех продаж.