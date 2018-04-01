воскресенье, 1 апреля 2018 г.
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Видео: российские дипломаты покинули посольство в США под «Прощание славянки»

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ФОТО: Scanpix/TASS

Первая группа российских дипломатов покинула посольство в Вашингтоне. От здания диппредставительства автобус отъезжал под марш «Прощание славянки», передает корреспондент РИА Новости. Видеозапись публикует RT на своем YouTube-канале.

ФОТО: Scanpix/TASS

С учетом членов семей дипломатов, в общей сложности из страны уедет 171 человек. За ними в американскую столицу прибыли два самолета, передает Lenta.ru.

26 марта власти США объявили персонами нон грата 60 представителей России, а также закрыли российское генконсульство в Сиэтле и предписали консулу покинуть страну до 25 апреля. В ответ Москва решила закрыть американское генконсульство в Санкт-Петербурге и выслать столько же дипломатов США.

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