Из-за низкого уровня воды паромное сообщение с Хийумаа может быть нарушено

"Из-за низкого уровня воды сегодня, 1 апреля, на паромах линии Рохукюла-Хельтермаа могут быть установлены ограничения по габаритам,- сообщает на своей странице в интернете компания TS Laevad. - На все рейсы аннулируются гарантированные э-билетами преимущества. Э-билеты действительны как и билеты в порядке общей очереди, транспортные средства направляются на паром в порядке прибытия в порт".