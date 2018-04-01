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  • Из-за низкого уровня воды паромное сообщение с Хийумаа может быть нарушено

Из-за низкого уровня воды паромное сообщение с Хийумаа может быть нарушено

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ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

В связи с низким уровнем воды в воскресенье судоходное сообщение между материком и островом Хийумаа может быть нарушено.

"Из-за низкого уровня воды сегодня, 1 апреля, на паромах линии Рохукюла-Хельтермаа могут быть установлены ограничения по габаритам,- сообщает на своей странице в интернете компания TS Laevad. - На все рейсы аннулируются гарантированные э-билетами преимущества. Э-билеты действительны как и билеты в порядке общей очереди, транспортные средства направляются на паром в порядке прибытия в порт".

TS Laevad просит по возможности переправляться на пароме без автомобиля и приносит извинения за возможные неудобства, надеясь на понимание пассажиров.

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