Посол России заявил о сильнейшем крушении отношений с США
1 апреля 2018 г., 13:49
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что не может припомнить такого крушения российско-американских отношений, сообщает РИА Новости.
"Честно говоря, таких выпадов в адрес России я не помню, такого крушения российско-американских отношений из истории я не могу припомнить", - сказал Антонов.
События в британском Солсбери, по его мнению, стали лишь предлогом для готовившейся более трех недель провокации против России. Об этом он заявил в интервью одному из российских телеканалов.