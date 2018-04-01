воскресенье, 1 апреля 2018 г.
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Посол России заявил о сильнейшем крушении отношений с США

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Анатолий Антонов.

ФОТО: Scanpix

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что не может припомнить такого крушения российско-американских отношений, сообщает РИА Новости.

"Честно говоря, таких выпадов в адрес России я не помню, такого крушения российско-американских отношений из истории я не могу припомнить", - сказал Антонов.

События в британском Солсбери, по его мнению, стали лишь предлогом для готовившейся более трех недель провокации против России. Об этом он заявил в интервью одному из российских телеканалов.

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