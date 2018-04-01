В Национальной библиотеке откроется выставка, посвященная творчеству выдающегося скульптора

Род Клодтов тесно связан с Эстонией. Сам скульптор создал здесь два произведения, правда, до нас не дошедшие.

На выставке экспонируются 18 его работ в фотографиях с описаниями, а также книги о мастере. Выставка составлена научными сотрудниками Петербургского государственного музея городской скульптуры. Это уже третья подготовленная ими выставка в Таллинне.

Петр Клодт происходил из обрусевшей немецкой аристократической семьи. Его отец Карл Клодт был генералом, участником Отечественной войны 1812 года, чей портрет можно увидеть в Эрмитаже, в галерее героев этой войны. В Эстонии роду Клодтов фон Юргенсбургов принадлежали 12 имений. Детство и юность будущего скульптора прошли в Омске, где его отец командовал корпусом.

Триумфом творчества Петра Клодта стали кони на Аничковом мосту в Петербурге. В Эстонии планировалось на месте нынешнего собора Александра Невского на Вышгороде установить памятник Мартину Лютеру. Но имперские власти разрешения не дали. Бронзовый памятник на чугунном постаменте высотой более шести метров работы Клодта был установлен на мызе Кумна у Таллинского шоссе. Там он простоял до 1949 года, а потом был снят и уничтожен.