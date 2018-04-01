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Китайцы купили целлюлозный завод в Финляндии

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Флаг Финляндии. Иллюстративное фото.

ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS

Китайская компания Shanying, занимающаяся производством бумаги и упаковочных изделий, купила контрольный пакет акций целлюлозного завода Кемиярви на севере Финляндии. Общий объем инвестиций составит 950 млн евро, передает fontanka.fi со ссылкой на Yle.

Китайцы собираются модернизировать завод, а в 2020 году откроется производство. Планируется, что в Кемиярви будут работать около 1000 человек. Завод будет производить 500 тысяч тонн биоматериалов и биохимикатов в год.

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