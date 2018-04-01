Что происходит? Жителей Таллинна будут массово вакцинировать, Elron запускает поезда-кабриолеты, между Эстонией и Латвией возведут бетонное ограждение

Новые поезда Elron

Метеорологи прогнозируют предстоящим летом невероятно жаркую погоду, поэтому Elron в начале июня выпустит на линию эксклюзивные поезда-кабриолеты, в которых пассажиры смогут насладиться жарким летом.

Таллинн начинает вакцинацию с самолетов

Ввиду серьезности сложившейся эпидемиологической ситуации на сегодняшнем чрезвычайном заседании Таллинской городской управы было принято предложение городского департамента социальных дел и здравоохранения об использования авиации для массовой вакцинации населения.

Как сообщил вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер, полеты самолетов, разбрызгивающих вакцину, будут проходить над всей территорией столицы, однако основное внимание будет уделено творческому городку на улице Теллискиви. "Противники вакцинации, - подчеркнул вице-мэр, - должны осознать серьезность положения и что людям, прошедшим вакцинацию, уже не надо будет тревожиться из-за возможности заражения. Иммунизация - одно из важных средств повышения благосостояния общества, снижения уровня царящих в нем рисков вследствие уменьшения или ликвидации угрозы распространения инфекционных заболеваний. Разные приемы вакцинации прошли предварительную проверку на животных. Так, уже несколько лет успешно практикуется Ветеринарно-пищевым департаментом вакцинация per os (через ротовую полость) лисиц и хорьков от бешенства, причем лекарственное средство попадает в ротовую полость животного благодаря распылению вакцины с самолетов".

Мёльдер подчеркнул также, что люди, не верящие в благотворность вакцины, обязательно должны посоветоваться со своим семейным врачом, если удастся попасть к нему на прием.

Замок Сангласте пропал

Спецкомиссия волости Отепя обнаружила на выходных, что полтора века надежно стоявший на месте замок Сангласте пропал в ночь на воскресенье. Председатель комиссии рассказал, что когда они рано утром пришли, увидели лишь пустую площадку. «Я не знаю, еще вчера вечером стоял тут, а сейчас уже нет. Очевидно, что замок поместили на грузовик и куда-то увезли, но куда, кто ж знает?» - говорит председатель комиссии.

ФОТО: Valgamaa pressiteenistus

Теперь комиссия разрабатывает различные версии, будет их проверить, чтобы найти замок. Не исключено, что будет подключен и Интерпол.

Управа района Кесклинн берет на работу астролога

Управа района Кесклинн приняла решение взять на работу астролога, который приступает к исполнению рабочих обязанностей 1 апреля 2018 года.

На основании расположения планет астролог будет тщательно анализировать различные знаки зодиака, чтобы предсказать жизнь людей в следующем месяце и обратить внимание на ожидаемые радости и потенциальные проблемы.

На основании анализа регулярно будет составляться гороскоп, который можно будет прочитать в газете “Kesklinna sõnumid”.

“Мы считаем важным информировать жителей района о расположении звезд. Мы уверены, что это поможет жителям Кесклинна лучше планировать свою жизнь и свое время. Надеемся, что наш гороскоп поможет людям делать в жизни правильный выбор”, - пояснил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Смузи из травы и земли

Эстонский бренд FRUUTI выпустит оригинальный смузи из травы и земли.

ФОТО: Fruuti

Рецепт смузи из травы и земли в течение четырех лет разрабатывали специалисты, которые изучали полезные свойства различных природных продуктов для человеческого организма и их доступность на родине.

Смузи из травы и земли - на сто процентов эстонский продукт, произведенный из свежей травы и многогумусной почвы. Продукт подходит для всеядных, вегетарианцев, а также для любителей природного или просто чистого вкуса.

Свободная партия хочет построить забор между Эстонией и Латвией

Свободная партия вчера решила ограничить поездки жителей Эстонии в Латвию за товарами и построить между двумя странами ограждение. Совет старейшин единодушно решил, что забор должно возвести правительство Латвии.