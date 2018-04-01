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  • Галерея: в день Пасхи папа Франциск помолился о прекращении войны в Сирии и Украине

Галерея: в день Пасхи папа Франциск помолился о прекращении войны в Сирии и Украине

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Папа римский Франциск в воскресенье, 1 апреля, на площади Святого Петра в Ватикане возглавил торжественную пасхальную мессу, на которую собрались тысячи верующих и туристов со всего мира, сообщает dw.com.

Во время божественной литургии Евангелие возвещалось на латинском и греческом языках, а одно из прошений молитвы верных (о папе Франциске и всех епископах церкви) было прочитано на русском языке.

Прошения также зачитывались на английском, китайском, итальянском и арабском языках.

"Плоды мира для Украины и Сирии"

После мессы понтифик обратился к верующим с традиционным посланием Urbi et Orbi ("К граду и миру"). "Сегодня мы просим плодов мира для всего мира, начиная с истерзанной войной Сирии", - заявил Франциск, призвав положить конец войне и создать условия для возвращения беженцев.

Папа Римский молился "о плодах примирения" для Святой земли, Йемена и всего Ближнего Востока, а также "о плодах надежды" для африканского континента, "страдающего от голода, конфликтов и терроризма". Папа Франциск также вознес молитву о "плодах мира" для Украины, "дабы укреплялись шаги для достижения согласия и создавались условия для гуманитарных инициатив, в которых нуждается население".

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