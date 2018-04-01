Галерея: в день Пасхи папа Франциск помолился о прекращении войны в Сирии и Украине

Во время божественной литургии Евангелие возвещалось на латинском и греческом языках, а одно из прошений молитвы верных (о папе Франциске и всех епископах церкви) было прочитано на русском языке.

Прошения также зачитывались на английском, китайском, итальянском и арабском языках.

"Плоды мира для Украины и Сирии"

После мессы понтифик обратился к верующим с традиционным посланием Urbi et Orbi ("К граду и миру"). "Сегодня мы просим плодов мира для всего мира, начиная с истерзанной войной Сирии", - заявил Франциск, призвав положить конец войне и создать условия для возвращения беженцев.