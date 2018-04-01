Начинается ремонт улицы Меривялья

Rus.Postimees.eeТаллиннНачинается ремонт улицы МеривяльяНачинается ремонт улицы МеривяльяBNS Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать1 апреля 2018 г., 15:56Улица Меривялья. Иллюстративное фото.ФОТО: Lugeja fotoВ понедельник начинается восстановительный ремонт улицы Меривялья на участке между улицами Рандвере и Ранна, сообщила BNS пресс-служба мэрии Раэпресс.Работы суммарной стоимостью 659 000 евро должны быть завершены в июне, проводиться они будут поэтапно, в зоне работ скорость ограничивается 30 км/час.Участников движения просят руководствоваться временными дорожными знаками.движениемеривяльяремонтскоростьулица