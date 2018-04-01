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Начинается ремонт улицы Меривялья

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Улица Меривялья. Иллюстративное фото.

ФОТО: Lugeja foto

В понедельник начинается восстановительный ремонт улицы Меривялья на участке между улицами Рандвере и Ранна, сообщила BNS пресс-служба мэрии Раэпресс.

Работы суммарной стоимостью 659 000 евро должны быть завершены в июне, проводиться они будут поэтапно, в зоне работ скорость ограничивается 30 км/час.

Участников движения просят руководствоваться временными дорожными знаками.

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