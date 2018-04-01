Картина дня: гибель молодой женщины, снежный шторм в Эстонии и рост пенсий

Срочное предупреждение: на Эстонию надвигается снежный шторм

По данным Службы погоды, ночью на Эстонию обрушится снежный шторм, скорость ветра будет достигать 20 м/с, а снежный покров будет до 12 сантиметров. Читать далее...

Молодая женщина, найденная без сознания у дороги, умерла в больнице

Вчера вечером на Сааремаа возле шоссейной дороги была найдена в бессознательном состоянии женщина, которая скончалась в больнице. Читать далее...

В Эстонии выросли пенсии

С 1 апреля пенсии в Эстонии в среднем вырастут на 7,6%. Изменения затрагивают свыше 375 тысяч пенсионеров. Читать далее...

Фото и видео: жительница Эстонии запечатлела гуляющего вокруг дома медведя

Живущая на границе Ярвамаа и Харьюмаа Пирет Ээнсоо вчера около 17 часов увидела из окна, что во дворе ее дома гуляет медведь. Читать далее...

Фото: ночью огонь уничтожил два припаркованных автомобиля

Сегодня ночью огонь охватил пристройку возле бывшего волостного здания Амбла, серьезно пострадали и припаркованные рядом машины. Читать далее...

Губернатор Кемеровской области подал в отставку

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил, что подал президенту РФ Владимиру Путину прошение об отставке. Причиной он назвал невыносимый моральный груз после пожара в ТЦ "Зимняя вишня". Читать далее... Кемеровскую область возглавил Сергей Цивилев, который обвинял митингующих после пожара в пиаре, а потом вставал на колени. Читать далее...

Видео: российские дипломаты покинули посольство в США под «Прощание славянки»

Первая группа российских дипломатов покинула посольство в Вашингтоне. От здания диппредставительства автобус отъезжал под марш «Прощание славянки». Читать далее...

На месте сгоревшей «Зимней вишни» предложили сделать детский технопарк

Сергей Цивилев, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области, предложил создать на месте торгового центра «Зимняя вишня» детский технопарк. Читать далее...

Что происходит? Жителей Таллинна будут массово вакцинировать, Elron запускает поезда-кабриолеты, между Эстонией и Латвией возведут бетонное ограждение