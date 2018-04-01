В Финляндии рассказали о сложностях жизни беженцев-геев

Микко Вяйсянен из финской ЛГБТ-организации SETA помогает просящим убежище геям уже больше двух лет. За это время он лично познакомился с историями девяноста беженцев нетрадиционной ориентации, которым на родине грозит расправа.

По словам Вяйсянена, для прибывающих из арабских стран процесс получения убежища почти всегда связан с непростым шагом принятия свой сексуальной ориентации. Этим людям необходимо не только пройти через все бюрократические процедуры, но и – чуть ли не в первую очередь – научиться принимать себя.

Нет слова – нет явления

В родном языке приезжающих из арабских стран просителей убежища зачастую даже нет слов для выражения понятий «гей», «гетеросексуал» или «трансгендер». Это связано с всеобщей убежденностью общества, что есть только отношения между мужчиной и женщиной и эти отношения – брак. Ничего другого не существует и не может существовать. Вместе с тем собственная семья настолько важна в жизни, что ее совершенно не хочется расстраивать.

Микко Вяйсянен при помощи переводчика помогает таким беженцам подобрать правильные слова для описания собственной идентичности.

"Мы учимся описывать свой опыт, когда всю жизнь прожил в таких условиях, что об этом было нельзя говорить и нельзя было даже искать информацию об этом. Со всем этим были связаны невероятный стыд и отвращение", – говорит общественный работник.

Часть беженцев, которым он помогал, не умела читать и писать. Часть училась в университете, но все равно не могла искать информацию об особенностях своей личности. Вяйсянен с грустью добавляет, что с последним явлением ему доводилось сталкиваться и в Финляндии: для кого-то признание себя геем является настолько сложным, что такие люди стараются огородить себя полностью от этой темы.

Однако сексуальные желания никуда не исчезают, даже если собственная семья и общество их осуждают. И отношения завязываются даже в арабских странах. Однако если о них узнает клан, род или семья, гею может грозить расправа вплоть до смерти.

Именно с такими историями и пришлось Вяйсянену познакомиться за последние два года. И каждый раз они его шокировали. Но самый запоминающийся случай был, когда переводчик впервые протянул работнику SETA бумажку с написанной на ней угрозой кровавой мести.

"Его просто больше не существовало. Его разрешалось убить, потому что он нарушил законы шариата. У меня слезы полились из глаз, потому что это было очень тяжело пережить", – вспоминает Вяйсянен.

Не рай

Запрашивающие убежище на основании сексуальной ориентации были все время на протяжении существования института предоставления убежища. Варьируется только их количество и страны, из которых они приезжают.

По словам Вяйсянена, в Финляндии из понятия об идентичности представителей сексуальных меньшинств начисто убрали сексуальный аспект: секс и сексуальность – это личное дело каждого, и о них говорить не принято. Однако у беженцев зачастую именно это является единственным доказательством их сексуальной ориентации.

"Здесь говорят о чувствах, любви и привязанности. А эти понятия являются практически невозможными в тех условиях, из-за стыда и страха быть раскрытым", – говорит Вяйсянен.

По словам руководителя отдела по работе с беженцами Иммиграционного ведомства Эско Репо, помимо собственно рассказов подающих заявление в расчет всегда принимается актуальная оценка законодательства и правоприменительных практик конкретной страны. Репо утверждает, что сотрудников ведомства специально готовят к рассмотрению дел запрашивающих убежище геев.

У Вяйсянена нередко спрашивают, даже в суде, не врут ли простители убежища о своей сексуальной ориентации, чтобы остаться в Финляндии.

"Ни о ком нельзя сказать со стопроцентной уверенностью, но притворщики в какой-то момент все равно выдадут себя. Индентичность невозможно выучить наизусть", - сказал он.

В случае нескольких беженцев общественный активист подозревал, что дело не чисто. Однако, как он говорит, причиной нестабильности сексуального самоопределения могли быть строгие правила относительно сексуальной сферы жизни, царящие в родном обществе беженца.