Пожилой водитель, насмерть сбивший женщину, получил условный срок

Согласно обвинению Лыунаской окружной прокуратуры, 14 июля 2016 года 84-летний Юри, у которого не было действующих водительских прав, на 123 километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, в волости Пыльтсамаа уезда Йыгевамаа, на автомобиле Audi 80 врезался сзади в передвигавшуюся на велосипеде 35-летнюю женщину.

На момент несчастного случая на месте происшествия был временный дорожный знак, согласно которому максимальная скорость на этом участке дороги должна составлять 50 км/ч. Автомобиль, которым управлял обвиняемый, двигался со скоростью 65-80 км/ч.

Тартуский уездный суд в конце минувшей недели признал вину Юри в нарушении правил дорожного движения, ставшем причиной дорожно-транспортного происшествия, которое повлекло за собой причинение смерти по неосторожности. В связи с этим суд в порядке сокращенного производства приговорил Юри к двум годам условного тюремного заключения и к трем годам испытательного срока. В качестве дополнительного наказания у Юри забрали водительские права на два года.

Об условном сроке заключения и дополнительном наказании в виде лишения водительских прав ходатайствовал также на судебных разбирательствах прокурор.