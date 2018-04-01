Эксперт о высылке дипломатов: дальше ситуации ухудшаться некуда
1 апреля 2018 г., 20:59
По мнению политолога Тоомаса Алаталу, к решению о массовой высылке российских дипломатов привела длинная цепь событий, передает Rus.Err.
Алаталу привел в качестве примера крымские события, когда поначалу президент РФ Владимир Путин отрицал связь "зеленых человечков" с Россией, затем все-таки признал участие российского спецназа.
"Так что можно сказать, что медленно, но Россия в течение четырех лет доходила до признания хоть части правды", - отметил Алаталу.
"Дальше ситуации ухудшаться некуда. Да, конечно, можно довести до военной конфронтации, но на ядерную державу нападать никто не будет, да и Россия вряд ли будет нападать.", - сказал политолог, преподаватель Евроакадемии Леонид Карабешкин.