Эксперт о высылке дипломатов: дальше ситуации ухудшаться некуда

Алаталу привел в качестве примера крымские события, когда поначалу президент РФ Владимир Путин отрицал связь "зеленых человечков" с Россией, затем все-таки признал участие российского спецназа.

"Так что можно сказать, что медленно, но Россия в течение четырех лет доходила до признания хоть части правды", - отметил Алаталу.