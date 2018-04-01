Охрана «Зимней вишни» отключила сигнализацию и не позвонила в МЧС

«Я так понимаю, что с 19 марта (пожар произошел 25 марта — прим. "Ленты.ру") она начала давать сбои и посылать ложные срабатывания и ее отключили, переведя в ручной режим», — сказал он, передает Lenta.ru.

Еникеев пояснил, что система пожарной безопасности в автоматическом режиме должна была моментально включить системы дымоудаления, опустить лифты на первый этаж, переключить все эскалаторы на спуск и разблокировать двери эвакуационных выходов.

Сигнал о пожаре в «Зимней вишне» поступил охраннику на пульт на первый этаж, рассказал главный государственный инспектор по пожарному надзору. После этого он должен был вручную отключить все, что отключилось бы в автоматическом режиме. «Но он этого не сделал и не оповестил МЧС о пожаре» ,— подчеркнул Еникеев и добавил, что спасателям позвонил какой-то неизвестный человек.

Кроме того, во время пожара в торговом центре продолжала работать общая вентиляция, что способствовало быстрому распространению огня.

Точная картина событий будет восстановлена после того, как удастся получить всю информацию с контрольного прибора сигнализации, пояснил Еникеев. Его расшифровкой занимаются следователи.