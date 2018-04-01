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Охрана «Зимней вишни» отключила сигнализацию и не позвонила в МЧС

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Пожар в Кемерово.

ФОТО: Handout/Reuters/Scanpix

Пожарная сигнализация в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» была переведена на ручное управление, и охрана не выполнила необходимых действий при получении сигнала о возгорании. Об этом сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев в интервью «Российской газете».

«Я так понимаю, что с 19 марта (пожар произошел 25 марта — прим. "Ленты.ру") она начала давать сбои и посылать ложные срабатывания и ее отключили, переведя в ручной режим», — сказал он, передает Lenta.ru.

Еникеев пояснил, что система пожарной безопасности в автоматическом режиме должна была моментально включить системы дымоудаления, опустить лифты на первый этаж, переключить все эскалаторы на спуск и разблокировать двери эвакуационных выходов.

Сигнал о пожаре в «Зимней вишне» поступил охраннику на пульт на первый этаж, рассказал главный государственный инспектор по пожарному надзору. После этого он должен был вручную отключить все, что отключилось бы в автоматическом режиме. «Но он этого не сделал и не оповестил МЧС о пожаре» ,— подчеркнул Еникеев и добавил, что спасателям позвонил какой-то неизвестный человек.

Кроме того, во время пожара в торговом центре продолжала работать общая вентиляция, что способствовало быстрому распространению огня.

Точная картина событий будет восстановлена после того, как удастся получить всю информацию с контрольного прибора сигнализации, пояснил Еникеев. Его расшифровкой занимаются следователи.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Уголовное дело по факту пожара возбуждено по трем статьям, следователи рассматривают в качестве приоритетной версии неисправность электропроводки. Задержаны семь человек, в том числе ответственные за пожарную безопасность.

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