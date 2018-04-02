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Остатки китайской космической станции упали в южной части Тихого океана

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Изображение космической станции "Тяньгун-1" на радаре.

ФОТО: Интерфакс/РМ

Остатки 8-тонной китайской космической станции "Тяньгун-1" прошли атмосферу Земли над южной частью Тихого океана, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на СМИ КНР.

Станция почти полностью разрушилась и сгорела при прохождении через плотные слои земной атмосферы, говорится в сообщениях.

Ранее сообщалось, что обломки должны, по расчетам, рухнуть в океан у побережья Бразилии между городами Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.

Китай ранее проинформировал Комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях, что сохранившиеся обломки не представят опасности для авиационного сообщения и жизнедеятельности на Земле.

Станция была выведена на околоземную орбиту в сентябре 2011 года и отработала в космосе более шести лет. Предполагалось, что она должна была вернуться на Землю в 2017 году, однако позднее сроки были изменены, что породило сообщения о том, что станция вышла из под контроля.

Китайская англоязычная газета Global Times в понедельник пишет: "Возвращение космических аппаратов в атмосферу является нормальным явлением. "Тяньгун-1" привлекла такое большое внимание потому, что западные страны пытаются облить грязью быстро растущую аэрокосмическую индустрию Китая".

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