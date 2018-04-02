Остатки китайской космической станции упали в южной части Тихого океана

Станция почти полностью разрушилась и сгорела при прохождении через плотные слои земной атмосферы, говорится в сообщениях.

Ранее сообщалось, что обломки должны, по расчетам, рухнуть в океан у побережья Бразилии между городами Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.

Китай ранее проинформировал Комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях, что сохранившиеся обломки не представят опасности для авиационного сообщения и жизнедеятельности на Земле.

Станция была выведена на околоземную орбиту в сентябре 2011 года и отработала в космосе более шести лет. Предполагалось, что она должна была вернуться на Землю в 2017 году, однако позднее сроки были изменены, что породило сообщения о том, что станция вышла из под контроля.