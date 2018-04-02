понедельник, 2 апреля 2018 г.
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  • Последствия снежной погоды: двое водителей не справились с управлением и врезались в дерево

Последствия снежной погоды: двое водителей не справились с управлением и врезались в дерево

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Снег. Фото иллюстративное.

ФОТО: Kristjan Teedema / Postimees

Причиной обоих ДТП стал мокрый снег на дороге. 

Первого апреля в 21:30 произошло ДТП в Вырумаа в волости Выру на пятом километре шоссе Козе-Кябли. Находившийся за рулем Audi A4 34-летний мужчина не справился с управлением и врезался в дерево. Водителя доставили в Южно-Эстонскую больницу для проверки здоровья.

Первого апреля в 23:25 произошла авария в Тартумаа в волости Тарту в поселке Васула на пятом километре шоссе Кырвекюла-Ляхте. Автомобиль Subaru Legacy, за рулем которого находился 40-летний мужчина, не справился с управлением и врезался в дерево. Мужчину доставили в Клинику Тартуского университета для проверки здоровья.

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