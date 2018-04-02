Россия потребовала от ОЗХО предоставить информацию о взаимодействии с Великобританией по "делу Скрипаля"

Как говорится в сообщении на официальном сайте МИДа, Москву интересует, в частности, какого рода помощь Великобритания запросила у техсекретариата ОЗХО, и намерен ли он поделиться с Россией это информацией.

Более того, российские власти хотят, знать "что конкретно британцы просят подтвердить техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу "Новичок" по западной классификации.

МИД также требует прояснить, какая была процедура отбора проб и соблюдался ли при этом основополагающий принцип ОЗХО при проведении расследований.

"В каких сертифицированных лабораториях будут проанализированы пробы, полученные техсекретариатом ОЗХО во время визита его экспертов в Великобританию?", - задались вопросом в российском внешнеполитическом ведомстве.

Помимо этого, МИД просит объяснить, давала ли ОЗХО согласие на раскрытие Великобританией материалов расследования перед странами ЕС, в частности, Францией.

Юлию Скрипаль и ее отца, бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж и позже обмененного на российских шпионов, разоблаченных в США, 4 марта обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра в Солсбери.

28 марта Скотленд-Ярд опубликовал заявление, согласно которому впервые Сергей Скрипаль и его дочь Юлия вступили в контакт с отравляющим нервно-паралитическим веществом в доме экс-шпиона. Причем наиболее высокая концентрация яда оказалась на входной двери.