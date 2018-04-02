Россия потребовала от ОЗХО предоставить информацию о взаимодействии с Великобританией по "делу Скрипаля"

Министерство иностранных дел РФ направило в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) список из 13 вопросов по "делу Скрипаля", которое в российском внешнеполитическом ведомстве назвали "сфабрикованным", сообщает Newsru.com.
Как говорится в сообщении на официальном сайте МИДа, Москву интересует, в частности, какого рода помощь Великобритания запросила у техсекретариата ОЗХО, и намерен ли он поделиться с Россией это информацией.
Более того, российские власти хотят, знать "что конкретно британцы просят подтвердить техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу "Новичок" по западной классификации.
МИД также требует прояснить, какая была процедура отбора проб и соблюдался ли при этом основополагающий принцип ОЗХО при проведении расследований.
"В каких сертифицированных лабораториях будут проанализированы пробы, полученные техсекретариатом ОЗХО во время визита его экспертов в Великобританию?", - задались вопросом в российском внешнеполитическом ведомстве.
Помимо этого, МИД просит объяснить, давала ли ОЗХО согласие на раскрытие Великобританией материалов расследования перед странами ЕС, в частности, Францией.
Юлию Скрипаль и ее отца, бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж и позже обмененного на российских шпионов, разоблаченных в США, 4 марта обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра в Солсбери.
28 марта Скотленд-Ярд опубликовал заявление, согласно которому впервые Сергей Скрипаль и его дочь Юлия вступили в контакт с отравляющим нервно-паралитическим веществом в доме экс-шпиона. Причем наиболее высокая концентрация яда оказалась на входной двери.
Британские власти считают, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", произведенным в СССР. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила Россию в причастности к нападению на Скрипалей, после чего объявила о высылке 23 российских дипломатов и других антироссийских санкциях. Примеру Лондона последовали США, 24 страны ЕС, Норвегия, Австралия, Украина. Москва обвинения категорически отрицает.