Видео: российские военные успешно испытали новую противоракету

"Новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время", - приводятся в публикации слова замкомандующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майора Андрея Приходько.

Система ПРО состоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.