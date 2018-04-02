понедельник, 2 апреля 2018 г.
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Видео: российские военные успешно испытали новую противоракету

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Российские военные. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Reuters/Scanpix

Боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических войск (ВКС) России на полигоне Сары-Шаган в Казахстане успешно проведен очередной испытательный пуск новой модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО), сообщает "Интерфакс".

"Новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время", - приводятся в публикации слова замкомандующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майора Андрея Приходько.

Система ПРО состоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

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