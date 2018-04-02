понедельник, 2 апреля 2018 г.
"Сам способ управления страной, который практикует Владимир Владимирович, заключается именно в непредсказуемости главных решений" Антон Алексеев
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Сегодня состоится встреча президента Керсти Кальюлайд и Дональда Трампа

Сегодня состоится встреча президента Керсти Кальюлайд и Дональда Трампа

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Керсти Кальюлайд и Дональд Трамп.

ФОТО: Postimees.ee

Сегодня президент Керсти Кальюлайд поедет с визитом в США, чтобы в Белом доме встретиться с президентом Дональдом Трампом.

На встрече президентов Эстонии, Латвии, Литвы и США будут обсуждаться темы безопасности и экономического сотрудничества. После встречи президенты сделают совместное заявление.

Помимо встречи с президентом США, Керсти Кальюлайд примет участие в бизнес-форуме "Балтия-США". Советник по национальной безопасности Гербертй Макмастер также организует ужин для президентов Балтийских стран.

В среду Керсти Кальюлайд прочитает публичную лекцию, возложит венок на Арлингтонском кладбище и посетит могилы эстонских солдат. Вечером состоится прием в посольстве Эстонии.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ