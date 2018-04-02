Сегодня состоится встреча президента Керсти Кальюлайд и Дональда Трампа

На встрече президентов Эстонии, Латвии, Литвы и США будут обсуждаться темы безопасности и экономического сотрудничества. После встречи президенты сделают совместное заявление.

Помимо встречи с президентом США, Керсти Кальюлайд примет участие в бизнес-форуме "Балтия-США". Советник по национальной безопасности Гербертй Макмастер также организует ужин для президентов Балтийских стран.