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  • Bысланные из Канады российские дипломаты пытались дискредитировать WADA

Bысланные из Канады российские дипломаты пытались дискредитировать WADA

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ФОТО: Scanpix

Трое из четырех высланных из Канады российских дипломатов пытались дискредитировать Всемирное антидопинговое агентство (WADA), сообщает The Globe and Mail.

Дипломаты якобы использовали «интернет-троллей» и ботов в социальных сетях, чтобы выставить WADA в негативном свете и сделать вид, что допинг-скандал в российском спорте – это часть плана США по вмешательству в президентские выборы в России.

Также эти дипломаты пытались развить в интернете вражду между США, Канадой и Европой.

США, Канада, Великобритания и страны Евросоюза в общей сложности выслали 140 российских дипломатов после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Россия ответила зеркальными мерами.

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