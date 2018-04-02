Bысланные из Канады российские дипломаты пытались дискредитировать WADA
2 апреля 2018 г., 8:13
Трое из четырех высланных из Канады российских дипломатов пытались дискредитировать Всемирное антидопинговое агентство (WADA), сообщает The Globe and Mail.
Дипломаты якобы использовали «интернет-троллей» и ботов в социальных сетях, чтобы выставить WADA в негативном свете и сделать вид, что допинг-скандал в российском спорте – это часть плана США по вмешательству в президентские выборы в России.
Также эти дипломаты пытались развить в интернете вражду между США, Канадой и Европой.
США, Канада, Великобритания и страны Евросоюза в общей сложности выслали 140 российских дипломатов после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Россия ответила зеркальными мерами.