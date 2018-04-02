Ответные меры: Китай повысил пошлины на 128 категорий товаров из США

Министерство коммерции Китая объявило о введении повышенных пошлин на 128 наименований товаров, импортируемых из Соединенных Штатов в ответ на решение президента Дональда Трампа ввести тарифы на импорт стали и алюминия из КНР, сообщает Newsru.com.
Как говорится на официальном сайте китайского ведомства, такие шаги Пекин объяснил необходимостью защитить свои интересы и "сбалансировать потери, вызванные мерами США". Именно они, как заявили в Китае, не только ущемляют позиции Поднебесной, но и нарушают правила ВТО.
Решение Пекина официально вступает в законную силу с понедельника, 2 апреля. "На 120 наименований, в том числе фрукты, пошлина составит 15%, на 8 наименований, в том числе свинину, - 25%", - говорится в документе китайского финансового ведомства.
Ранее в МИДе Китая объясняли, что Пекин Китай готов решить торговые противоречия с Вашингтоном исключительно на основе взаимного уважения и равенства посредством диалога и консультаций.
22 март президент США Дональд Трамп подписал меморандум, поручающий торговому представителю Роберту Лайтхайзеру обеспечить введение пошлин на импорт китайских товаров.
Под пошлины попали товары примерно на 60 млрд долларов - более 10% импорта США из Китая. Изначально предлагались меры в отношении продукции на 30 млрд долларов, но Трамп настоял на более жестком подходе.