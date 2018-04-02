Охранники ТРЦ "Зимняя вишня" не проходили подготовку к чрезвычайным ситуациям

При проверке выяснилось, что охрана ТРЦ "Зимняя вишня" осуществлялась незаконно, подтвердил изданию советник Золотова Александр Хинштейн. Частная охранная организация "Центр защиты" не имела права оказывать охранные услуги, предусмотренные договором с ТРЦ. Лицензия ЧОПа не позволяла ему осуществлять охрану объектов массового пребывания граждан, к которым применяются повышенные антитеррористические требования.

По словам Хинштейна, если бы такой пункт был в лицензии, сотрудникам охранного предприятия пришлось бы проходить специальное обучение навыкам поведения во время чрезвычайной ситуации. Так как подобной подготовки охранники не проходили, они оказались не готовы к ЧС - не привели в действие систему оповещения, не приняли мер к эвакуации посетителей и разблокированию пожарных выходов.

ЧОП также не имел права осуществлять пультовую охрану, а в договоре с ТРЦ был записан приезд групп быстрого реагирования по вызову с помощью тревожной кнопки. Также "Центр защиты" не имел права оказывать услуги консультирования заказчика по вопросам безопасности.

Напомним, 28 марта Заводской суд Кемерово арестовал сотрудника ООО "ЧОП "Центр защиты" Сергея Антюшина, который не включил систему экстренного оповещения посетителей при получении сигнала о пожаре.

В минувшую пятницу стало известно, что охранявшее с февраля 2017 года "Зимнюю вишню" ЧОП "Центр защиты" подало заявление о ликвидации юридического лица, его предшественник - ЧОП ФУЧО - был оштрафован проверяющими Росгвардии на 400 тыс. рублей за нарушения правил использования оружия. По данным "Коммерсанта", обе компании были учреждены сыновьями покойного Павла Блинкова, который занимал должность заместителя начальника управления вневедомственной охраны ГУВД по Кемеровской области, - Сергеем и Петром Блинковыми.

"Правовую оценку действиям сотрудников ЦЛРР должны будут дать уже в Следственном комитете. Была ли там коррупционная составляющая или преступная халатность", - сообщил Хинштейн.