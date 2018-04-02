Исследование: количество детей-инвалидов в Эстонии растет, а у семей – большие финансовые трудности

Целью исследования было получить целостную картину о потребностях, положении и проблемах семей, воспитывающих ребенка или детей с ограниченными возможностями. Специалисты хотели узнать, как семьи справляются экономически, какие услуги, направленные на удовлетворение различных потребностей детей с ограниченными возможностями, им нужны и как их используют.

Исследование, направленное на выяснение потребностей семей с детьми с ограниченными возможностями, проводилось в августе-сентябре 2017 года. Были опрошены те члены семьи, которые в основном несут нагрузку по уходу. В своем большинстве опрос был проведен в интернете, но с 76 родителями беседовали и лично. Всего было опрошено 1904 человека.