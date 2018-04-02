Исследование: количество детей-инвалидов в Эстонии растет, а у семей – большие финансовые трудности

Не так давно Министерство социальных дел представило результаты исследования ситуации семей с детьми-инвалидами. Картина печальна: количество детей с особыми потребностями выросло практически вдвое, но материальное положение семей, где они воспитываются, по-прежнему незавидное. Многие родители отметили, что социальные услуги для таких деток им попросту недоступны. Только треть детей получает необходимые услуги в нужном объеме, при этом часть денег, предназначенных на услуги, остаются неиспользованными, пишет "МК-Эстония".
Целью исследования было получить целостную картину о потребностях, положении и проблемах семей, воспитывающих ребенка или детей с ограниченными возможностями. Специалисты хотели узнать, как семьи справляются экономически, какие услуги, направленные на удовлетворение различных потребностей детей с ограниченными возможностями, им нужны и как их используют.
Исследование, направленное на выяснение потребностей семей с детьми с ограниченными возможностями, проводилось в августе-сентябре 2017 года. Были опрошены те члены семьи, которые в основном несут нагрузку по уходу. В своем большинстве опрос был проведен в интернете, но с 76 родителями беседовали и лично. Всего было опрошено 1904 человека.
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