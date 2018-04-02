Россияне поссорились в США на юбилее Овечкина

Овечкин стал 57-м хоккеистом в истории лиги, сыгравшим не менее 1000 матчей за одну команду, и 50-м, сыгравшим первую тысячу игр в карьере в одном клубе.

За карьеру в НХЛ Овечкин пропустил только 29 игр и ни одной – с чемпионата-2015/16. За 1000 матчей Овечкин набрал 1118 (603+515) очков.

Всего в истории НХЛ не менее 1000 матчей провели 319 игроков. Лидер – Горди Хоу (1767). Лучший из россиян - Алексей Ковалев, проведший 1316 встреч в НХЛ.

Партнеры Овечкина решили не омрачать памятную дату капитана и преподнесли ему подарок в виде победы над "Питтсбургом" со счетом 3:1. Одну из шайб "столичных" забросил Дмитрий Орлов с передачи Евгения Кузнецова.

У "Питтсбурга" отличился результативным пасом Евгений Малкин.

Отличились Малкин и Кузнецов еще раз в конце матча. Российские нападающие поссорились в третьем периоде, когда Малкина уводили с площадки за фол на нападающем "Столичных" Ти Джее Оши. За бурное недовольство решением арбитров Малкин был удален до конца игры, а по пути в раздевалку вступил в перепалку с Кузнецовым.

"Мы сражались с Оши как сумасшедшие. И это было нормально. Но тут со мной начал разговаривать Кузнецов. Он не мог со мной говорить, когда сидел на скамейке. Если сидишь на скамейке, то сиди там. Ты не на льду. Я был очень возбужден и занят другими делами", - сказал Малкин в интервью официальному сайту НХЛ.

Evgeni Malkin wants to fight all the Washington Capitals after finding out they put pineapple on their pizzas. Wow. pic.twitter.com/R6qvKJytmU — Faizal Khamisa (@SNFaizalKhamisa) April 2, 2018

Не идут дела у "Тампы" - команда этой весной выступает очень неважно. Не забивает Стэмкос и Кучеров, который упустил казавшееся железным лидерство в гонке бомбардиров, не выручает Василевский, пропустивший не менее трех шайб в девяти из десяти последних матчей. Сеогдня "Тампа" уступила 1:4 "Нэшвиллу".