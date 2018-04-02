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В Раквере в здании общества пожарной охраны вспыхнул пожар

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Пожар. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

В конце прошлой недели в здании общества пожарной охраны в Раквере вспыхнул пожар, в котором никто не пострадал.

Около 20.26 в пятницу в центр тревоги поступило сообщение, что в помещении на первом этаже конторы общества пожарной охраны на улице Пикк стоит дым и сработала автоматическая пожарная сигнализация.

«Выяснилось, что горели картонные коробки на нижнем этаже. Пожар потушили в 21.25. Причина пожара выясняется», - сообщил пресс-секретарь Идаского спасательного центра.

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