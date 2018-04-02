На Балтийском море ожидаются четырехметровые волны

В северной части Балтийского моря ветер северный и северо-западный, 8-13, порывами до 18, утром северо-западный, 7-12 м/сек. Высота волны днем 2-4 метра. Пройдут снег и мокрый снег, вечером осадки прекратятся. Видимость во время осадков плохая, вечером улучшится.

В северной части Рижского залива и проливе Вяйнамери ветер днем северный и северо-западный, 8-13, порывами до 17, ночью северо-западный и западный, 7-12 м/сек. Высота волны в свободных от льда акваториях 0,7-1,2 метра. Пройдут снег и мокрый снег, осадки местами сильные. К полуночи осадки прекратятся. Видимость во время осадков плохая, ночью улучшится.

В Финском заливе ветер северо-восточный и северный, 7-12, в первой половине дня порывами до 15-17 м/сек. Во второй половине дня в восточной части залива ветер ненадолго уляжется и подует в переменных направлениях. Ночью ветер по всему заливу северо-восточный, 7-12, порывами до 15 м/сек. Высота волны 1-2 метра. Пройдут снег и мокрый снег, в восточной части залива также дожди. К утру осадки в западной части залива прекратятся. Видимость во время осадков плохая.