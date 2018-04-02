Цыганщина нынче в почёте

В упомянутой в вводке статье написано, что в уровневых работах этого года «в систему EIS интегрирован математический редактор, упрощающий её». Стоп, друзья! Шестиклассник не должен уметь пользоваться редакторами формул Equation Editor, Math Type и их аналогами. В этом просто нет необходимости. Овладеть этими компьютерными программами только ради написания уровневой работы… увольте! Всему своё время, и полным враньём является утверждение, будто встроенный редактор упростит систему. Не упростит. Редактор формул – это одна из составляющих текстового редактора (например, MS Word), не осуществляющего никакого контроля за логикой. Я неоднократно объяснял в том числе и в Innove, что система должна распознавать во введённой в неё простой дроби действительное число. Если ученик ввёл вместо «0,5», к примеру, «2/4», то система должна воспринимать это как правильный ответ. Аналогично система должна понимать, что «1/100» и «0,01» – это одно и то же, а «2/3» равно «0,67». Нынешняя система на это не способна.

Утверждается, будто теперь инфосистема «распознаёт гораздо больше типовых ответов учеников и связей между вычислениями». Вместо того, чтобы развивать систему так, чтобы она была в состоянии сравнивать различными способами введённые числа (тривиальное требование, предъявляемое к тестовым системам), чиновники предпочитают заниматься гаданием, т.е. разведением цыганщины в науке, пытаясь предугадать возможные варианты ответов учеников. Это больше не серьёзная деятельность. Когда же будет достигнуто понимание того, что электронная система тестирования не нуждается во вмешательстве человека при вычислении итогового результата и что она сама должна справляться с выявлением правильности или неправильности ответа?! Поскольку экзаменационная инфосистема EIS с точки зрения преподавания математики совсем непригодна, то и приходится в ручном режиме перепроверять промежуточные вычисления и ответы. Но ведь это не э-тестирование. Тут имеются свои приёмы, как избегать подобных рифов, однако пускай специалисты различной величины сами их придумают.

Кто несёт ответственность?

Когда уровневые работы выполнялись на бумаге, то их писали все шестиклассники. Теперь же её пишут всего лишь несколько учеников из каждого класса и… результаты механически распространяются на весь класс и даже на всю школу. Если в выборку попадают не самые ответственные ученики, выбирающие в качестве ответов произвольные номера, то только представьте себе, что о результатах уровневых работ думает руководство школы.

Э-смирительная рубашка нужна некоторым чинушам для составления рапорта об очередном э-героизме. Лично я не знаком ни с одним учителем математики, одобряющим электронную уровневую работу в её нынешнем виде. Противостояние вызывает одно только то, что система EIS не предусматривает наличие упражнений для обкатки, хотя их всё время обещают составить и какие-то рабочие группы даже пытались это сделать. Доступ к системе заблокирован при помощи паролей, а если кому и посчастливится залогиниться, то поиск необходимой информации превращается почти что в разгадывание головоломки. Другими словами, система спроектирована вопреки какой-либо логике потребителя.

А теперь – мои вопросы Министерству образования и науки. Жду содержательных ответов, ибо политкорректной риторики чиновников начитался уже удручающе много.

Почему не прекращаются попытки составления уровневых работ по математике в электронном виде, даже если система для этого не подходит? Кто персонально отвечает за трату средств и времени на развитие устаревшей системы вместо создания новой и современной, которая была бы в помощь учителям математики? Кто несёт персональную ответственность за то, что практически все рекомендации со стороны объединения учителей математиков, Общества математиков Эстонии, а также экспертов в области ИТ (например, Рейна Пранка), остались без внимания? Опираясь на какую теорию и практику была создана концепция электронных уровневых работ и чем э-уровневые работы отличаются от контрольных работ? Зачем чиновники целевого фонда Innove проводят свои фрустрирующие эксперименты над учениками и преподавателями математики?