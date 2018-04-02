Миллиард в песок: в Калининграде украли гигантские суммы на строительстве стадиона к ЧМ-2018

Стадион в самом западном городе России по количеству упоминаний в прессе уже давно занял лидируюие позиции, хотя на нем не сыграно еще не одного матча. Периодически освещались сумму в пол- или три четверти миллиарда рублей, которые были украдены при строительстве арены.

В феврале бывший гендиректор ОАО «Глобалэлектросервис» Эльдар Нагаплов был объявлен в розыск за махинации при поставке песка для "Калиниград-Арены", теперь настала очередь и Магомедова.

Бизнесмен и его партнеры были доставлены на допрос, который затянулся до позднего вечера. В результате предприниматели были задержаны.

Следственные действия проводились в том числе в рамках расследования хищения более 752 миллионов рублей при строительстве «Арены Балтика». Кроме того, в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК) еще несколько эпизодов, в том числе связанных с Новороссийским морским торговым портом (НМТП).

В ходе обысков, помимо документов, было изъято оружие, законность хранения которого также предстоит установить.

Как полагают следователи, в 2014 году выигравшее аукцион на подготовку площадки на острове Октябрьский под строительство стадиона ОАО «Глобалэлектросервис» завершило там земляные работы. В частности, для укрепления слабых грунтов было отсыпано почти 1,6 миллиона кубометров песка. В сентябре 2014 года бывший министр строительства Калининградской области Амир Кушхов и глава регионального управления капитального строительства Сергей Трибунский приняли эти работы у гендиректора «Глобалэлектросервиса» Эльдара Нагаплова.

Было установлено, что одна из фирм субподрядчиков поставляла на площадку под будущий стадион песок, якобы не соответствующий техническому заданию. Это подтвердила и проведенная экспертиза. По словам строителей, песок изменил свою структуру из-за того, что работы проводились в болотистой местности.