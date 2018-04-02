В Эстонии построят наземный трубопровод стоимостью в 43 млн евро

Согласно договору, работы по проектированию и строительству 55-километровой трассы Кийли-Палдиски должны занять полтора года, стоимость строительных работы — чуть более 43,4 млн евро плюс НСО, сообщил Eesti Gaas.

«Для нас это масштабная, разнообразная и ответственная работа, но в то же время для нас является признанием то, что мы сможем совершить свой вклад в крупнейший газовый проект ближайшего времени, - сказал председатель правления AS Eesti Gaas Антс Ноот. - Eesti Gaas обладает лучшими на рынке способностями и компетенцией для выполнения работ и следования графику».

«Работы по проектированию завершатся к концу этого года, но мы поделили проектирование на этапы, так что строительные работы также можно будет начать уже в августе или сентябре, - сказал председатель правления EG Ehituse AS Ахто Арувяли. - Согласно тендерному договору, строительные работы должны завершиться к концу лета следующего года, к этому времени должно быть возможно передавать природный газ по трубопроводу Кийли-Палдиски из эстонской сети в финскую и наоборот».

Вслед за этим начнется процедура приема и обучения, которая продлится 2-3 месяца. Работу окончательно передадут в октябре 2019 года.

Balticconnector свяжет газовые сети Эстонии и Финляндии, его работа является условием для функционирования регионального газового рынка и повышения разнообразия источников поставки в регионе Балтии и Финляндии. Газопровод Balticconnector будет готов к 2020 году.

Основная деятельность EG Ehitus, дочерней фирмы Eesti Gaas, заключается в строительстве газопроводов и сооружений, а также проектировании и выполнении работ в сфере газоснабжения, продаже, установке и обслуживании газовых и отопительных систем. Фирма также предлагает комплексные услуги владельцам и операторам систем снабжения природным газом.