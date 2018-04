В Эстонии построят наземный трубопровод стоимостью в 43 млн евро

«Для нас это масштабная, разнообразная и ответственная работа, но в то же время для нас является признанием то, что мы сможем совершить свой вклад в крупнейший газовый проект ближайшего времени, - сказал председатель правления AS Eesti Gaas Антс Ноот. - Eesti Gaas обладает лучшими на рынке способностями и компетенцией для выполнения работ и следования графику».

«Работы по проектированию завершатся к концу этого года, но мы поделили проектирование на этапы, так что строительные работы также можно будет начать уже в августе или сентябре, - сказал председатель правления EG Ehituse AS Ахто Арувяли. - Согласно тендерному договору, строительные работы должны завершиться к концу лета следующего года, к этому времени должно быть возможно передавать природный газ по трубопроводу Кийли-Палдиски из эстонской сети в финскую и наоборот».

AS Eesti Gaas занимается продажей природного газа и электроэнергии. В состав концерна входят специализирующаяся на проектировании и строительстве газопроводов и сооружений AS EG и предлагающая распределительные услуги AS Gaasivorgud. В Eesti Gaas работает более 200 человек, у концерна более 1600 бизнес-клиентов и 42 000 домашних клиентов. Мажоритарный владелец компании — инвестиционная фирма Infortar, которой также принадлежит мажоритарная доля в судоходной компании Tallink.