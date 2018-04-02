понедельник, 2 апреля 2018 г.
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  • Галерея: автомобиль с женщиной и ребенком угодил в кювет

Галерея: автомобиль с женщиной и ребенком угодил в кювет

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Новость о приближающемся снегопаде многие жители Эстонии сперва приняли за первоапрельскую шутку, а зря. Снегоуборочная техника работает на полную мощь, но все равно из-за снега в некоторых местах дороги и улицы заблокированы.  

К сожалению, не обошлось и без ДТП, пишет Järva Teataja. Сегодня, 2 апреля, в 8.45 вблизи Тюри автомобиль Ford, за рулем которого находилась молодая женщина, съехал с дороги. Ехавшая из Тюри в сторону Рапла женщина потеряла на покрытой мокрым снегом дороге управление своим автомобилем. Машина промчалась по встречной полосе, сбила дорожный знак, после чего съехала в кювет, задев дерево.

В Ford, помимо женщины, находился также маленький ребенок. По первоначальным данным, никто не пострадал, но все равно обоих доставили на осмотр в больницу Ярвамаа.

В результате аварии одну из дверей Ford заклинило, проезжавший мимо места происшествия мужчина помог матери с ребенком выбраться из машины.

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