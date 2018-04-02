Галерея: автомобиль с женщиной и ребенком угодил в кювет

К сожалению, не обошлось и без ДТП, пишет Järva Teataja. Сегодня, 2 апреля, в 8.45 вблизи Тюри автомобиль Ford, за рулем которого находилась молодая женщина, съехал с дороги. Ехавшая из Тюри в сторону Рапла женщина потеряла на покрытой мокрым снегом дороге управление своим автомобилем. Машина промчалась по встречной полосе, сбила дорожный знак, после чего съехала в кювет, задев дерево.