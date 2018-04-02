Фото: грузовик на скользкой дороге вылетел в кювет

В 10.10 в Центр тревоги поступило сообщение, что на 115-м км шоссе Валга-Уулу грузовик вылетел в кювет.

Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Андра Юндас сказала, что водитель грузовика не пострадал.