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  • Фото: грузовик на скользкой дороге вылетел в кювет

Фото: грузовик на скользкой дороге вылетел в кювет

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ФОТО: facebook

Из-за снега и мокрого снега, который сделал дороги скользкими, в Пярнумаа утром случилось ДТП, передает Pärnu Postimees.

В 10.10 в Центр тревоги поступило сообщение, что на 115-м км шоссе Валга-Уулу грузовик вылетел в кювет.

Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Андра Юндас сказала, что водитель грузовика не пострадал.

На месте происшествия было нарушено движение, поскольку грузовик вытаскивали из кювета.

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