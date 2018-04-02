Фото: грузовик на скользкой дороге вылетел в кювет

Rus.Postimees.ee112Фото: грузовик на скользкой дороге вылетел в кюветФото: грузовик на скользкой дороге вылетел в кюветRus.Postimees.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать2 апреля 2018 г., 11:38ФОТО: facebookИз-за снега и мокрого снега, который сделал дороги скользкими, в Пярнумаа утром случилось ДТП, передает Pärnu Postimees.В 10.10 в Центр тревоги поступило сообщение, что на 115-м км шоссе Валга-Уулу грузовик вылетел в кювет.Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Андра Юндас сказала, что водитель грузовика не пострадал.На месте происшествия было нарушено движение, поскольку грузовик вытаскивали из кювета.грузовикдтп