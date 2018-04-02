Читатель: ремонт улицы Гонсиори усугубил ситуацию на дорогах столицы, а блокирующие перекрестки водители лишь подливают масла в огонь

Редакция портала Rus.Postimees получила письмо от читателя, которого сильно возмущает ситуация, складывающаяся на дорогах столицы в связи с ремонтом улицы Гонсиори. Мы поинтересовались как в полиции, так и в столичных департаментах, кто же должен заниматься решением возникшей проблемы.
«Здравствуйте! Последние несколько недель в связи с ремонтом улицы Гонсиори каждый вечер по пути с работы, как и большинство водителей, я попадаю в пробку. Это было бы вполне терпимо, если бы не ужасная манера вождения наших сограждан и сознательное несоблюдение правил дорожного движения.
Каждый вечер можно наблюдать, как водители выезжают на большие перекрестки несмотря на то, что они - и это очевидно - не смогут проехать их на зеленый сигнал светофора, что только усугубляет ситуацию, вынуждая других водителей поступать таким же образом: иначе они просто не смогут проехать дальше, - сообщил читатель Андрей. - Например, вчера я наблюдал, как водитель автобуса простоял перед перекрестком четыре подряд зеленых сигнала светофора из-за того, что перекресток каждый раз был заблокирован заканчивавшими маневр водителями. Автобус был вынужден проехать на красный свет. В связи с этим у меня возникает вопрос: почему полиция игнорирует сложившуюся ситуацию? Неужели нельзя поставить на основные перекрестки регулировщиков или же повлиять на поведение нерадивых водителей другим образом?».
Первой на запрос журналиста Rus.Postimees ответила пресс-секретарь столичной Муниципальной полиции Меэли Хунт. По ее словам, подобными проблемами на дорогах столицы должны заниматься представители Департамента полиции и погранохраны. «Если говорить о ситуации, описанной читателем, заниматься организацией движения в подобных случаях должна полиция. Конечно, в сложных ситуациях представители МуПо могут заниматься регулировкой дорожного движения, но лишь до того момента, пока причина проблемы будет устранена, либо до прибытия полиции», - сказала Хунт, а также подчеркнула, что в некоторых случаях МуПо приходит на помощь по просьбе стражей порядка.
Пресс-секретарь МуПо сообщила, что отправка патруля на столичные перекрестки на какое-то время не решит проблемы. В то же время Муниципальная полиция не располагает такими ресурсами, чтобы постоянно держать патрули на проблемных перекрестках. Также Хунт посоветовала обратиться с данным вопросом в Транспортный департамент, который, возможно, предложит какое-то решение.
Руководитель патрульной службы Кесклиннаского отделения полиции Таави Кирсс, комментируя вопрос читателя, сказал, что если участник дорожного движения видит необходимость в изменении организации дорожного движения либо хочет сообщить о неработающих светофорах или отсутствующих дорожных знаках, об этом следует сообщить на телефон городской помощи Таллинна 1345. «Полиция постоянно занимается надзором за дорожным движением в разных частях Таллинна, а также в местах, где чаще происходят ДТП и движение более интенсивно. Об опасных ситуациях и транспортных средствах, грубо нарушающих Закон о дорожном движении, тем самым подвергая риску и себя, и других участников дорожного движения, следует незамедлительно сообщать на короткий номер 112, указав марку и номер автомобиля, направление движения и суть нарушения», - сказал Кирс.
По словам руководителя патрульной службы Кесклиннаского отделения полиции, ДТП чаще происходят в часы пик, когда дороги достаточно загружены, и не все водители соблюдают Закон о дорожном движении, занимаются сторонними делами за рулем, не держат дистанции между автомобилями. Поэтому для обеспечения как своей безопасности, так и других участников дорожного движения, следует соблюдать Закон о дорожном движении, заблаговременно подавать сигналы перед совершением маневра, не совершать резких и необдуманных маневров, а также не выезжать на загруженные перекрестки, что создает дополнительные пробки. В условиях, когда во многих местах сейчас ведутся дорожные работы, надо обязательно считаться с этим, выезжать заранее, сохранять спокойствие и быть взаимно вежливыми.
Таави Кирс также подчеркнул, что полиция занимается регулированием движения только в непредвиденных ситуациях, например, в случае ДТП, когда нарушено движение и требуется вмешательство стражей порядка для того, чтобы на месте ДТП не произошло новых столкновений и движение на данном участке дороге было бы безопасным, пока на месте ДТП оказывается помощь пострадавшим, работают полицейские и спасатели, либо пока аварийные транспортные средства еще не отбуксированы. Также полиция регулирует движение, если из-за ДТП оно направлено в объезд, а соответствующие знаки еще не выставлены. Также полиция регулирует движение в случае крупных общественных мероприятий для обеспечения безопасности.
Крупномасштабные ремонтные работы, как правило, планируются заранее и непредвиденной ситуацией не являются.
В случае, если вы наблюдаете, что на каком-то участке дороги имеет место массовое нарушение Закона о дорожном движении, следует позвонить на номер 112 и сообщить об этом. Каждый участник дорожного движения может сделать все от него зависящее, чтобы движение было более плавным и в часы пик – например, даже если для вас еще горит разрешающий сигнал светофора, не выезжайте на перекресток, если вы видите, что можете не успеть пересечь его.
Руководитель отделения организации движения Таллиннского транспортного департамента Талво Рюйтельмаа в своем комментарии сразу же подчеркнул, что выезжающий на перекресток и блокирующий движение водитель таким образом нарушает правила дорожного движения. «Наш опыт показывает, что подобные водители со спокойной душой игнорируют и сигналы регулировщика, поэтому данную проблему следует решать иными способами», - сказал Рюйтельмаа.
Будет неразумно ставить на каждый перекресток по регулировщику. Хоть он и может регулировать движение, но не имеет права заниматься дорожным надзором, поскольку не имеет столь широких полномочий.
Если говорить о блокировке перекрестков автомобилями, то речь идет о вопросе дорожного надзора, который находится в компетенции полиции, которая, как нам известно, в курсе этой ситуации. В то же время выезд на перекресток не несет непосредственной опасности: это просто неуважение водителя по отношению к остальным участникам движения. Полиция сама решает, как и когда заниматься подобными нарушениями.
По словам Рюйтельмаа, Транспортный департамент постоянно сотрудничает с Департаментом полиции и погранохраны, а информация с установленных на столичных перекрестках камер постоянно передается стражам порядка. К примеру, у МуПо отсутствует право вести производство по подобным нарушениям, хотя, если смотреть на дорожную ситуацию, подобные полномочия им бы не помешали.
В последнее время на наших дорогах ежегодно добавляется по пять процентов транспортных средств, что приводит к увеличению дорожного потока.
Рюйтельмаа сказал, что в перспективе они рассматривают возможность использования на перекрестках автоматизированных систем, которые будут препятствовать ситуациям, описанным читателем. Но этому должно предшествовать изменение Закона о дорожном движении.
"В настоящее время мы занимаемся разработкой технического решения, которое позволяло бы включать красный сигнал светофора раньше, если система видела бы, что водитель будет вынужден остановиться на перекрестке. Для улучшения дорожной ситуации в центре города планируется ограничение движения, а альтернативой должен стать быстрый общественный транспорт. Возможность использования личного транспорта можно сохранить для инвалидов, пожилых людей и многодетных семей.
Сейчас же мы видим, что, к сожалению, в центральную часть города на своих больших машинах в основном устремляются довольно молодые люди, которые едут в автомобилях совершенно одни. Это не совсем правильно. Как культура вождения, так и загруженность дорог зависит от самих водителей", - подытожил Рюйтельмаа.
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