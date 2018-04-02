Читатель: ремонт улицы Гонсиори усугубил ситуацию на дорогах столицы, а блокирующие перекрестки водители лишь подливают масла в огонь

Таави Кирс также подчеркнул, что полиция занимается регулированием движения только в непредвиденных ситуациях, например, в случае ДТП, когда нарушено движение и требуется вмешательство стражей порядка для того, чтобы на месте ДТП не произошло новых столкновений и движение на данном участке дороге было бы безопасным, пока на месте ДТП оказывается помощь пострадавшим, работают полицейские и спасатели, либо пока аварийные транспортные средства еще не отбуксированы. Также полиция регулирует движение, если из-за ДТП оно направлено в объезд, а соответствующие знаки еще не выставлены. Также полиция регулирует движение в случае крупных общественных мероприятий для обеспечения безопасности.

Крупномасштабные ремонтные работы, как правило, планируются заранее и непредвиденной ситуацией не являются.

В случае, если вы наблюдаете, что на каком-то участке дороги имеет место массовое нарушение Закона о дорожном движении, следует позвонить на номер 112 и сообщить об этом. Каждый участник дорожного движения может сделать все от него зависящее, чтобы движение было более плавным и в часы пик – например, даже если для вас еще горит разрешающий сигнал светофора, не выезжайте на перекресток, если вы видите, что можете не успеть пересечь его.

Руководитель отделения организации движения Таллиннского транспортного департамента Талво Рюйтельмаа в своем комментарии сразу же подчеркнул, что выезжающий на перекресток и блокирующий движение водитель таким образом нарушает правила дорожного движения. «Наш опыт показывает, что подобные водители со спокойной душой игнорируют и сигналы регулировщика, поэтому данную проблему следует решать иными способами», - сказал Рюйтельмаа.

Будет неразумно ставить на каждый перекресток по регулировщику. Хоть он и может регулировать движение, но не имеет права заниматься дорожным надзором, поскольку не имеет столь широких полномочий.

Если говорить о блокировке перекрестков автомобилями, то речь идет о вопросе дорожного надзора, который находится в компетенции полиции, которая, как нам известно, в курсе этой ситуации. В то же время выезд на перекресток не несет непосредственной опасности: это просто неуважение водителя по отношению к остальным участникам движения. Полиция сама решает, как и когда заниматься подобными нарушениями.

По словам Рюйтельмаа, Транспортный департамент постоянно сотрудничает с Департаментом полиции и погранохраны, а информация с установленных на столичных перекрестках камер постоянно передается стражам порядка. К примеру, у МуПо отсутствует право вести производство по подобным нарушениям, хотя, если смотреть на дорожную ситуацию, подобные полномочия им бы не помешали.

В последнее время на наших дорогах ежегодно добавляется по пять процентов транспортных средств, что приводит к увеличению дорожного потока.

Рюйтельмаа сказал, что в перспективе они рассматривают возможность использования на перекрестках автоматизированных систем, которые будут препятствовать ситуациям, описанным читателем. Но этому должно предшествовать изменение Закона о дорожном движении.

"В настоящее время мы занимаемся разработкой технического решения, которое позволяло бы включать красный сигнал светофора раньше, если система видела бы, что водитель будет вынужден остановиться на перекрестке. Для улучшения дорожной ситуации в центре города планируется ограничение движения, а альтернативой должен стать быстрый общественный транспорт. Возможность использования личного транспорта можно сохранить для инвалидов, пожилых людей и многодетных семей.

Сейчас же мы видим, что, к сожалению, в центральную часть города на своих больших машинах в основном устремляются довольно молодые люди, которые едут в автомобилях совершенно одни. Это не совсем правильно. Как культура вождения, так и загруженность дорог зависит от самих водителей", - подытожил Рюйтельмаа.